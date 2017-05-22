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Президент Украины Петр Порошенко посетил VII Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который в эти дни проходил в Киеве и собрал тысячи любителей книги. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Поражен невероятной атмосферой «Книжного Арсенала». Длинная очередь на вход в «Книжный Арсенал» – единственная очередь, которая меня радует», - сказал Порошенко во время общения с посетителями выставки.

Президент приобрел книги, посвященные истории искусства, в частности «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 гг.», « Каталог Чистое искусство», Decommunization Ukrainian Soviet Mosaics и многие другие.

Порошенко пообщался со многими издателями и авторами книг. В частности, с известным диссидентом и народным депутатом многих созывов, борцом за независимость Украины Левком Лукьяненко, авторами книги-хроники о современной украинской войне за независимость «Саур-Могила. Военные дневники».

Президент также приобрел много детских книг, в том числе известного детского издательства «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га». Среди книг, которые также пополнили библиотеку президентской четы – уже известный украинский комикс в жанре альтернативной истории «Воля. The will», книги по истории Украины, большое количество книг художественной литературы и тому подобное.

На «Книжном Арсенале» Президент с супругой ознакомились с почти всеми выставочными экспозициями, осмотрели выставку «Энеида Базилевича», посвященную истории создания иллюстраций и макета книги к поэме Ивана Котляревского, другие выставки. Они также пообщались с посетителями фестиваля.

VII Международный фестиваль «Книжный Арсенал» проходил в столице с 17 по 21 мая в Художественном Арсенале. Фестиваль объединяет литературу и искусство. Здесь представлены новинки более 150 издательств, секция иллюстраторов, а также разнообразные и многочисленные авторские, тематические программы и спецпроекты, сформированные кураторской командой специально приглашенных независимых молодых критиков и известных писателей.
ForUm

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