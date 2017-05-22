Все, кто осуществляет сброс мусора за пределами полигонов, вне заключенных договоров, должны быть привлечены к ответственности строжайшим образом. Об этом заявил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, комментируя информацию о сбросе якобы львовского мусора в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.

«Сейчас говорить, что это мусор из Львова, нельзя. Когда я увидел эту информацию, сразу созвонился с правоохранительными органами и попросил, что если есть какие-то оперативные данные, номера машин, или с кем из перевозчиков они сотрудничали, чтобы такую ​​информацию нам предоставили и мы будем действовать очень жестко», - заверил Бабак.

«Если будет установлена сознательная связь между львовскими перевозчиками и этими агентами, что сбросили мусор за пределами полигона, ко львовским перевозчикам будут применены жесткие меры, путем расторжения договора», - сказал он.

По его словам, на данный момент информация о том, что сброшенный под в Киевом мусор именно со Львова, – не подтверждена.

21 мая в полиции сообщили, что в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области задержаны грузовики, которые ссыпали на землю мусор из Львовской области.

Перед этим фура, которая выгрузила львовский мусор, была задержана в Житомирской области.