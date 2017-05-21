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В День памяти жертв политических репрессий Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Участники церемонии почтили минутой молчания память жертв политических репрессий.

Порошенко возложил букеты цветов к Братской могиле и почтил память погибших.

Президентская чета также установила лампады у Центрального монумента Мемориала и почтили память жертв тоталитаризма.

В церемонии памяти жертв политических репрессий также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, члены правительства, председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, представители дипломатических миссий, украинской общественности.
ForUm

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