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Украинская служба телеканала Euronews сегодня прекращает свою работу. Об этом говорится в заявлении команды. 

«Украинская служба euronews прощается... После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!» - отмечается в сообщении. 

Договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 года, а в августе 2011 года компания начала вещание. В январе 2015 года стало известно, что задолженность Национальной телекомпании Украины перед Euronews составляет 11 млн евро. 
ForUm

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