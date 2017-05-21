Украинская служба телеканала Euronews сегодня прекращает свою работу. Об этом говорится в заявлении команды.

«Украинская служба euronews прощается... После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!» - отмечается в сообщении.

Договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 года, а в августе 2011 года компания начала вещание. В январе 2015 года стало известно, что задолженность Национальной телекомпании Украины перед Euronews составляет 11 млн евро.