В ночь на 20 мая, в 03:35 в Василькове на улице Декабристов водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в электроопору. Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, за рулем была местная жительница 1984 года рождения.

«Молодая женщина с тяжелыми травмами доставлена ​​в реанимационное отделение больницы, где за ее жизнь борются медики. Пассажир, военнослужащий 1991 года рождения, погиб на месте аварии», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают свидетелей, причины и обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.