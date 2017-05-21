также в разделеПроисшествия
Ливень затопил село на Закарпатье 20
Из колонии под Полтавой сбежал заключенный – бывший сбушник 53
За сутки в зоне АТО ранены 7 военных 21
В Минобороны заявили о 7 раненых военных за сутки 31
Разведка сообщает о взрыве на складе боевиков: около 20 погибших и раненых 57
В Мелитополе пытались поджечь горсовет 49
Сутки в АТО: НВФ применили «Грады», ранены 4 военных 25
СЦКК: В «ДНР» обстреляли представителей Красного Креста 43
Под Марьинкой НВФ обстреляли автомобиль с мирными жителями 38
На Харьковщине частично обрушился мост через реку 87
В Запорожской области мужчина умер после общения с полицией 110
В Хмельницкой области у фермера за ночь погибли 88 коров 600
В Кропивницком взорвали авто, ранен мужчина 33
Поляк напал пару из Украины за разговор на украинском языке 96
В ДТП в Турции пострадали 16 украинцев 33
В Запорожье самолет МАУ застрял в бетоне 155
Боевики обстреляли контрольный пост «Марьинка» 20
Под Докучаевском боевики бросили в патруль ОБСЕ дымовую гранату 25

В ночь на 20 мая, в 03:35 в Василькове на улице Декабристов водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в электроопору. Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, за рулем была местная жительница 1984 года рождения.

«Молодая женщина с тяжелыми травмами доставлена ​​в реанимационное отделение больницы, где за ее жизнь борются медики. Пассажир, военнослужащий 1991 года рождения, погиб на месте аварии», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают свидетелей, причины и обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года