За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования незаконными вооруженными формированиями оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вследствие обстрелов в течение минувших суток 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения», - говорится в сводке штаба.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 12 раз применяли оружие против военных. Вечером противник из 120-мм минометов обстреливал опорные пункты в районе Павлополя, Водяного и Широкино, из минометов калибра 82 мм несколько раз вел огонь по позициям у Красногоровки. По этим же населенным пунктам НВФ систематически били из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении противник 22 раза в течение минувших суток нарушал тишину. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также из 120-мм минометов противник минимум дважды бил по позициям у Невельского. На светлодарской дуге незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета в районе Луганского. Из автоматических станковых гранатометов враг обстреливал опорные пункты у Песков.

На луганском направлении зафиксировано 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Так, используя 120-мм минометы, боевики неоднократно обстреливали опорные пункты в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Из минометов меньшего калибра, а именно 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса и гранатометов, противник бил по позициям у Крымского.