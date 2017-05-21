Германия готова активизировать работу «нормандского формата» и выступает за более активное привлечение стран G7 в поддержку украинских реформ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко в Facebook по итогам визита Порошенко в Германию.

«Это уже одиннадцатый визит Президента в Германию за последние три года. Впервые встреча с канцлером состоялась в ее загородной правительственной резиденции – замке Месеберг», - напомнил Цеголко.

«Плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере», - добавил он.

По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, во время встречи в расширенном кругу ключевыми темами были политика безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе.

«Немецкая сторона хорошо осведомлена относительно всех нарушений режима тишины, невыполнения минских соглашений. Особое внимание уделили работе миссии СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию, к неконтролируемому участку нашей границы», - написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный.

«Это и полный допуск на оккупированную территорию, и нормальная работа международных гуманитарных миссий, в частности МККК, и безопасность гражданского населения. Порошенко очень эмоционально говорил об освобождении заложников как ключевом приоритете. Также поднимали вопрос открытия КПВВ «Золотое», который заблокирован с марта прошлого года», - сообщила вице-спикер.

«И Меркель, и Порошенко высказались за активизацию «нормандского формата» – для выполнения минских соглашений и поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе», - резюмировала Геращенко.