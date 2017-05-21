В воскресенье, 21 мая, в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту «Tour of Ukraine» в Киеве и пригороде временно ограничат движение всех видов транспортных средств, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 11:00 до 16:00 будет ограничено движение по маршруту: ул. Крещатик, 36 (старт) - Майдан Незалежности - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - ул. Академика Заболотного - ул. Васильковская - с. Новоселки (ул. Покровская - ул. Машиностроительная) - с. Чабаны (ул. Шевченко - ул. Круглицкая) - с. Хотив (ул. 7 октября) - с. Круглик (ул. Озерная) - с. Кременище (ул. Кирова - ул. Ленина) - с. Рославичи (трасса Т 1006) - с. Кременище (ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Кирова) - с. Рославичи (ул. Озерная) - с. Кременище (ул. Витянская) - с. Круглик (ул. Садовая) - с. Вита-Почтовая - трасса «Велотрек» - с. Чабаны (ул. Покровская) - с. Новоселки (ул. Васильковская) - ул. Академика Заболотного - Столичное шоссе - Надднепрянское шоссе - Набережное шоссе - Днепровский спуск - Парковая дорога - Петровская аллея - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - Европейская площадь - Майдан Незалежности - ул. Крещатик, 36 (финиш).

В связи с этим, в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта будут внесены изменения.

С 11:00 до 14:00 состоится открытый турнир по велосипедному спорту в гонке критериум среди спортсменов-любителей «Kyiv road criterium» по маршруту: от ул. Крещатик, 36 (старт) - до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого (разворот) - ул. Крещатик - до перекрестка с Аллеей Героев Небесной Сотни (разворот) (70 кругов).