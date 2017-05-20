Минский процесс нужно вернуть в конструктивное русло. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Главы государства.

В ходе сегодняшней встречи стороны планируют обсудить ситуацию в Украине и Минский процесс, а также взаимоотношения Украины и Евросоюза.

Президент отметил, что значительное внимание будет уделено повышению эффективности имплементации Минских договоренностей – выполнению требования о прекращении огня, отводу тяжелой техники и артиллерии, освобождению заложников, и воплощению всего комплекса безопасности.

Канцлер Германии подчеркнула, что на сегодняшний день так и не установлен установившийся режим перемирия, и Минские соглашения не выполняются в полном объеме. Она отметила, что во время встречи будет обсуждаться вопрос о дальнейшей работе в рамках Минских договоренностей и «нормандского формата». «Будем говорить о возможности встречи в будущем трех президентов и федерального канцлера», - добавила Меркель. Канцлер Германии также проинформирует Порошенко о ее разговоре с президентом России, которая состоялась в Сочи, а также о переговорах с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Украины напомнил о решении РФ о признании фейковых документов «ДНР» и «ЛНР», о фактическом распространения рублевой зоны и «конфискации» украинских государственных и частных активов на оккупированных территориях. «С учетом всех этих реалий мы все-таки решительно будем действовать дальше, чтобы вернуть минский процесс в конструктивное русло», - подчеркнул Глава государства.