Гидрометцентр прогнозирует, что с 22 по 23 мая 2017 года в Украине возможны заморозки на почве от минус 2 до минус 4 градусов.

Об этом рассказала начальник отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, во время пресс-конференции 19 мая, сообщает Укринформ.

«22-23 мая не исключены снова же заморозки на поверхности почвы. К счастью мы не прогнозируем их в воздухе, но на поверхности почвы заморозки достаточно все же вероятны», - сообщила Адаменко.

Она добавила, что это снижение температуры не приведет к большим убыткам и будет достигать отметки минус 2 - минус 4 градусов на поверхности почвы.

Кроме того, в ближайшую неделю Адаменко прогнозирует осадки по всей территории Украины. По ее словам в этот период температура воздуха снижаться не будет.