Генеральная прокуратура по результатам проверки электронных деклараций подготовила представления в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова, Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о возобновлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАСа) происхождением из Российской Федерации.

Европейский Союз определил свою позицию по вопросу блокирования соцсетей и введения санкций против IT-компаний.

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета пока не вышло на финишную прямую. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что в будущем США будут активно участвовать в процессе политического урегулирования конфликта на Донбассе.

Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении Джулиана Ассанжа.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в Сумской области сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника задержали при получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Позже в НАБУ опровергли эту информацию.

Судьи Конституционного суда во время специального пленарного заседания 18 мая не смогли избрать себе главу.

Сенат Канады проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной.

Украинские военные в авдеевской промзоне уничтожили опорный пункт боевиков.

В Балаклейском районе Харьковской области на автомобильной дороге общего пользования местного значения Андреевка-Курган-Меловое произошло обрушение пешеходной части моста через р. Северский Донец