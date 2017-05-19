Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил письма в Генеральную прокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро с призывом провести соответствующие расследования, защитить интересы государства и не допустить искусственного банкротства ОАО «Одесский припортовый завод», сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникации со СМИ Секретариата КМУ.

В своих обращениях глава правительства напомнил, что решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года признан долг ОПЗ перед группой компаний Ostchem в общем размере 251 млн 235 тыс. 154,59 долл., учитывая штрафные санкции. Южный городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство представителей «Ostchem» о взыскании долга, и все попытки обжаловать это решение не дали результата.

«В настоящее время Фондом государственного имущества Украины, который является органом управления общества (ОПЗ), вместе с обществом готовится к подаче в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационная жалоба, - говорится в письме Гройсмана к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. - С целью защиты интересов государства и недопущения доведения до банкротства одного из крупнейших отечественных предприятий, прошу вас рассмотреть возможность вступления Генеральной прокуратуры Украины в это дело».

Обращаясь к руководителю НАБУ Артему Сытнику, премьер-министр призвал провести специальное расследование деятельности должностных лиц с целью выявления фактов нарушения интересов государства. «Учитывая стратегическое значение предприятия для экономики и безопасности государства, прошу вас рассмотреть возможность проведения расследования деятельности должностных лиц с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведения до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий», - говорится в обращении главы правительства к руководителю НАБУ.

Напомним, апелляционный суд Одесской области 10 мая отклонил апелляционную жалобу Фонда государственного имущества и Одесского припортового завода (ОПЗ) на определение Южного городского суда Одесской области, которым тот удовлетворил ходатайство компании Ostchem Holding Limited (входит в структуру Group DF Дмитрия Фирташа) о признании в украинской юрисдикции и выполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) о взыскании с ОПЗ 193,258 млн долларов долга за природный газ (по договору от января 2013) и 57,977 млн долларов пени за его несвоевременную оплату (суммарно - 251,235 млн долларов).

Гройсман дал поручение руководству Фонда государственного имущества и Министерства юстиции принять все необходимые меры для защиты интересов государства и защиты государственного имущества в деле вокруг потенциального банкротства Одесского припортового завода.

Президент Петр Порошенко рассчитывает к осени получить четкую картину по приватизации Одесского припортового завода и считает неприемлемым его банкротство.

17 мая Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem.