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Генеральная прокуратура по результатам проверки электронных деклараций подготовила представления в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова, Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 шт 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 шт 2 УК Украины)», – отметил он.
ForUm

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