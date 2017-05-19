Служба безопасности Украины является крупнейшим нарушителем прав человека и структурой, сотрудники которой совершают пытки. Об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам доклада о соблюдении прав человека в Украине в 2016 году, подготовленного Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, заявил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

«Служба безопасности сегодня является крупнейшим нарушителем прав человека. Именно на СБУ больше всего (примерно половина) жалоб о пытках, не предоставлении доступа к адвокатам, задержании без решения судов... Национальная полиция значительно более дисциплинирована в этой сфере, чем СБУ», - сказал Захаров, сообщает УНИАН.

По словам правозащитника, несмотря на опровержения, которые звучат со стороны СБУ, в ее структуре вопреки закону продолжают существовать изоляторы временного содержания. «Никакой реакции на обвинения от нее (СБУ), увы, не звучало», - заявил Захаров.

Как ранее сообщал ForUm, в июне 2016 года помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что большая часть пыток, которые проводятся на территории, подконтрольной украинской власти, проходят в заведениях, которые подчиняются Службе безопасности Украины.

В свою очередь СБУ отрицает наличие пыток, жестокого обращения и задержаний со стороны СБУ в зоне конфликта на Донбассе.