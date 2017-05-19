После прихода на «Одесский морской торговый порт» нового руководства во главе с Игорем Ткачуком предприятие оказалось на грани банкротства. Чистая прибыль по итогам 1-го квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась в 4,3 раза (с 101 441 000 грн. до 23 568 000 грн.) и вскоре порт может оказаться не в состоянии выплачивать зарплаты трудовому коллективу.

Тенденция к стремительному падению прибыльности предприятия наметилась как раз в четвертом квартале прошлого года - сразу же после прихода в порт «винницкой команды». В свою очередь, общий доход по итогам первого квартала нынешнего года в сравнении с первым кварталом прошлого года уменьшился почти в два раза. При этом общий объем грузопотока в Одесском порту вырос на 4% и составил 6,408 млн. тонн.



Более 80% доходов ГП «ОМТП» традиционно составляет доход от услуг по буксировке судов. Однако новое руководство порта подписало с частной компанией «Экофлот» договор о сотрудничестве, на основании которого отписало возможность предоставлять буксировочные услуги в порту своему прямому конкуренту, пишут «Комментарии».



С конца января 2017 ГП «ОМТП» стало предоставлять свои буксиры для работы по контрактам «Экофлота». В результате по итогам первого квартала этого года «Экофлот» перебрал на себя от 60% до 90% всех работ по буксировке, что немедленно повлияло на доходность Одесского порта.



Параллельно с снижением объемов доходов на ГП «ОМТП» резко выросли расходы, в том числе затраты на оплату труда: на 60% (с 35 966 000 грн. в 1-м квартале 2016 года до 57 718 000 грн. в 1-м квартале 2017 года). При этом если фонд зарплаты рядовых работников ГП «ОМТП» повысился в среднем на 33%, то ФОТ административно-управленческого персонала увеличился в 2,4 раза. В частности, месячная зарплата самого директора ГП «ОМТП» повысилась почти в три раза (со 130 тыс. грн. до 310 тыс. грн)

Напомним, что согласно законодательству, максимально допустимый размер должностного оклада руководителя того или иного госпредприятия должен быть кратным минимальному должностному окладу, действующему на таком предприятии, к которому привязана и вся тарифная система предприятия. В частности, применительно к категории госпредприятий, аналогичных ГП «ОМТП», размер должностного оклада директора не может более, чем в 30 раз, превышать минимальный должностной оклад. Иными словами, можно предложить, что Ткачук действовал не только в интересах трудового коллектива.



Кроме всего прочего, Ткачук привел с собой новую команду, члены которой стали получать доходы по новым ставкам. В результате численность работников ГП ОМТП выросла почти на 100 чел, что также повлияло на объемы расходов предприятия.



Такая статья как административные затраты (то есть не связанные с основной хозяйственной деятельностью предприятия) увеличилась более, чем в два раз (с 5 758 000 грн. в 1-м квартале 2016 года до 11 999 000 грн. в 1-м квартале 2017 года).



С учетом того, что доходная часть ГП «ОМТП» в результате работы команды Ткачука стремительно уменьшается, источников для описанного выше повышения зарплаты и прочих расходов у этого госпредприятия просто не существует. В результате, рентабельность предприятия упала более, чем в три раза, и если в ближайшее время ничего принципиально не изменится, то уже скоро ГП «ОМТП» окажется на пороге убыточности и не сможет выполнять свои существующие финансовые обязательства, в том числепо оплате заработной платы своему трудовому коллективу. О развитии речь уже не идет.

Напомним, Ткачук был назначен на должность временно исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» (ГП «ОМТП») в сентябре 2016 года.