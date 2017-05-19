В Хмельницкой области правоохранители устанавливают причины гибели 88 голов крупного рогатого скота на фермерском хозяйстве.

Как сообщает сектор коммуникации облполиции, 18 мая в Виньковецкое отделение полиции обратился 29-летний местный фермер и сообщил о том, что утром во время осмотра коровника он обнаружил, что погибли 88 коров.

Для установления причины гибели скота назначен ряд экспертиз, в частности, отобраны образцы пищи, которой кормили коров.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 251 (Нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.