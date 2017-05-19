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Вчера, 18 мая, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о возобновлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАСа) происхождением из Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что отныне, пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАСа (УКТВЭД 3102 10 и 3102 80 00 00) происхожденим из Российской Федерации.

Решение вступает в силу на следующий день после публикации сообщения в «Урядовом курьере».

Как ранее сообщал ForUm, 27 декабря 2016 года МКМТ после длившегося максимально дозволенные 18 месяцев расследования приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт указанных видов российских удобрений, которые должны были вступить в силу через 60 дней с момента опубликования решения.

Однако 13 февраля 2017 года МКМТ приостановила действие данных антидемпинговых пошлин. 

 
ForUm

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