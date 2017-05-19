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Пропуска через линию разграничения в направлении КПВВ «Гнутово» возобновлен, сообщает Госпогранслужба.  

«Пропуск через линию разграничения граждан и транспортных средств в направлении КПВВ «Гнутово» возобновлен. Контрольный пункт въезда-выезда работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, около 09:00 без всяких на то причин НВФ прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово». В связи с этим решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ «Гнутово» были временно приостановлены.
ForUm

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