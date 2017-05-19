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Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

«Главный прокурор Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование в отношении подозреваемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа», - говорится в заявлении прокуратуры.

19 июня 2012 года создатель Wikileaks попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения он отвергает и называет их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
ForUm

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