В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции, сообщает Департамент коммуникации

Национальной полиции Украины.

По словам председателя Национальной полиции Сергей Князев, это событие очень кстати, учитывая приближение начала летнего сезона. Граждане активно отдыхают на воде и в прибрежной зоне, поэтому нужно надежно охранять их покой.

На работников отдела полиции возложены обязанности по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в акватории реки Днепр и на объектах Киевского воднотранспортного комплекса, раскрытие и профилактика преступлений.

К территории обслуживания отдела относится 43 километра реки Днепр, включая часть Каневского водохранилища, а также в пределах Киева. Территория граничит с несколькими районами Киева и Киевской области.

Кроме того, отдел в сотрудничестве с Главным управлением Национальной полиции в Киевской области будет проводить мероприятия на территории 70 километров Киевского водохранилища и еще 150 километров - Каневского. Общая площадь обслуживаемой территории составляет около 1,6 тыс. кв. км.

На сегодня штатная численность личного состава отдела водной полиции Киева составляет 47 должностей, в частности - 29 офицеров и 16 должностей рядовых полицейских.