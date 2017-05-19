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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «визовой дискриминации россиян» в оккупированном Крыму.

По словам постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, об этом Лавров заявил на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран Европы.

«На заседании Комитета министров Совета Европы в Никосии с сольной программой выступил Сергей Лавров. Прозвучали все классические произведения автора, в частности, хорошо известные слушателям «Блокада Донбасса», «Запрет русского языка» и «Нацисты», - написал он в Facebook.

«Автор также представил свой новый хит «Визовая дискриминация россиян в Крыму», - добавил Кулеба.

Дипломат отметил, что безвиз для Украины «достал россиян до самых до глубин, если они уже так запели».

«И о настроениях в Крыму это также много говорит», - резюмировал он.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.
ForUm

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