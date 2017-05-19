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Угольная отрасль в Украине на сегодняшний день – это утилизация бюджетных средств. Такое мнение высказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в комментарии 112 Украина.

В ответ на вопрос, доволен ли он работой за год, министр сказал: «Главное – это реформирование угольной отрасли. То, что происходит в угольной отрасли на сегодняшний день – это утилизация бюджетных средств. И то, что в следующую среду будет заслушана концепция развития и план действий, что позволит примерно через 1,5 года всем шахтам быть самодостаточными, – это основная работа, которая, наверное, не сделана в этом году, но которая обязательно будет сделана».

Насалик добавил, что сейчас в Украине больше запасов угля, чем до подготовки к осенне-зимнему периоду, – около 2 млн 300 тыс тонн.

Напомним, по словам министра, Украина планирует закупать антрацитовый уголь у США и Казахстана
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