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Украина может начать поставки угля марки «А» из Казахстана и США.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Есть три направления, откуда мы совместно с компаниями, можем поставлять угли», - рассказал Насалик.

Среди таких направлений, в частности, появятся и новые – Казахстан и США.

«Мы получили подтверждение, что 23 мая приезжает рабочая группа, которая займется вопросом обеспечения украинской энергетики углем», - добавил Насалик.

Напомним, 18 мая  правительство приняло решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит,

11 мая Кабинет Министров продлил режим действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии еще на один месяц.
ForUm

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