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Кабинет Министров продлил режим действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии еще на один месяц.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

Такое предложение внес министр энергетики Игорь Насалик.

Он также напомнил, что режим чрезвычайных мер действует в сфере электрической энергии уже три месяца.

Напомним, чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.
ForUm

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