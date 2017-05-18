Сегодня, 18 мая, правительство приняло решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Отмечается, что проект постановления был разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16.02.2017.
Постановление Кабинета Министров Украины принято с целью обеспечения равновесия на внутреннем рынке, предупреждение неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме.
Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля. Согласование будет осуществляться без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией.
Напомним, 11 мая Кабинет Министров продлил режим действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии еще на один месяц.
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