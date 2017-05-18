Во Львове ко дню вышиванки испекли 16-метровый торт, украшенный съедобным национальным орнаментом в виде вышитого рушника. Об этом сообщает 5 канал.
Достижение зарегистрировано Национальным реестром рекордов.
Над 100-килограммовым изделием работали около десятка кондитеров, которые использовали 15 килограммов муки, более тысячи яиц и 55 килограммов сахара. Это бисквитные коржи с масляным кремом и курагой.
Длина торта составляет 16,15 метра, ширина – 53 сантиметра.
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