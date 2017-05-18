Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке возросло до 19 человек. Об этом сообщает Пожарный департамент Нью-Йорка в Twitter.

«Пожарный департамент Нью-Йорка подтверждает обновленные данные по количеству пациентов в результате дорожно-транспортного происшествия на Таймс-Сквер – 19 травмированы, 1 смертельный случай», - говорится в сообщении, передает УНИАН.



Напомним, сегодня на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и врезался в толпу. Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 травмированных.



