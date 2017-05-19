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Сенат Канады проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной. Об этом в Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!», - сообщил посол 18 мая.  

Он отметил, что до завершения ратификации осталась лишь подпись генерал-губернатора Канады. 

Напомним, 14 марта Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

3 апреля Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой».
ForUm

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