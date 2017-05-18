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Премьер-министр Владимир Гройсман подписал контракт на проведение работ по дноуглублению в морском порту «Южный» в Одесской области с китайской компанией Harbour Engineering Company LTD.

Церемония подписания документа состоялась в здании Кабинета Министров, сообщает Укринформ.

«Очень важно то, что сегодня мы имеем возможность подписать соглашение об участии Китая в развитии украинской инфраструктуры. Углубительные работы, которые будут проводиться в результате этого тендера, имеют очень важное значение и является масштабным проектом для Украины, которые увеличат возможности нашего порта «Южный». Это — дополнительные возможности развития национальной экономики», - сказал глава украинского правительства.

Он подчеркнул, что китайская компания выиграла тендер «абсолютно публично и конкурентно» благодаря системе тендерных закупок ProZorro.

Гройсман также подчеркнул, что Китай для Украины является стратегическим партнером, и отметил, что в 2016 году товарооборот между странами составил порядка 6,5 млрд долларов.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Украине Ду Вэй отметил, что китайская компания победила в открытом тендере на осуществление в Украине крупного инфраструктурного проекта впервые за всю историю межгосударственных отношений.

«Я считаю это большой победой для всех нас в контексте реализации китайской инициативы «один поезд — один путь», то есть Новый шелковый путь! Это — большой и очень важный опыт. Он (проект. — Ред.) не является чрезвычайно большим, цифры достаточно скромные, но для нас это первая ласточка, это первый шаг, поэтому он (проект. — Ред.) чрезвычайно важен», - отметил посол.

По его словам, реализацию проекта дноуглубления порта согласно договору будет реализовывать государственная компания Китая ССС, которая по объемам осуществляемых проектов за рубежом занимает второе место в мире.

«Эта первая компания потянет за собой другие проекты, сможет открыть дорогу на украинский инфраструктурный рынок для других мощных компаний», - убежден дипломат.
ForUm

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