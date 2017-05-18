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В Днипре Служба безопасности Украины задержала кавказского «вора в законе» по кличке «Дато Сван», сообщает пресс-центр СБУ.

«В апреле этого года уголовник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. «Вор в законе» пытался контролировать деятельность местных преступников в Одесской области», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что, опасаясь задержания со стороны одесских правоохранителей, он решил убежать в Днипро, где и был задержан оперативниками спецслужбы.

Продолжаются мероприятия по выдворению уголовника с территории страны за нарушение норм миграционного законодательства с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года.
ForUm

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