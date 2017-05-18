В ближайшие недели ПАО «Укрзализныця» установит на вокзале в Киеве первые терминалы самообслуживания для приобретения билетов. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Харькове, посвященной стратегии развития компании на 5 лет, сообщил председатель правления общества Войцех Балчун.

«Мы улучшаем стандарты обслуживания пассажиров, будем использовать электронные каналы продаж билетов. В ближайшие недели они заработают на центральном вокзале в Киеве. В дальнейшем такие терминалы будут установлены и на других вокзалах страны», - приводит слова Балчуна пресс-служба Укрзализныци.

Также руководитель компании сообщил, что вскоре приложение для покупки билетов на поезда онлайн станет доступным и на операционной системе іOS.

Напомним, в феврале 2017 года на Google Play Маркет выложен для загрузки и использования официальное мобильное приложение по продаже билетов для операционной системы Android. В настоящее время приложение скачано почти 122 тыс. раз. Ранее, в ноябре 2016 года, была внедрена мобильная версия официального сайта ПАО «Укрзализныця» по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. С момента внедрения ею воспользовалось около 5,1 млн пользователей.