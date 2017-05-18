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Во время аварии автобуса в Турции, которая произошла сегодня утром возле города Мугла, пострадали 16 украинцев, двум из них необходима операция. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«Во время аварии автобуса пострадали 16 граждан Украины. Двум из них необходимо оперативное вмешательство, для этого привлечены лучшие врачи, возможно, этих двух пострадавших сейчас уже оперируют. Остальные имеют нетяжелые травмы», - сказал Кирилич, сообщает Укринформ

Он добавил, что посольство Украины в Турции, почетный консул Украины в Даламани, страховая компания и туроператор вместе принимают все меры по предоставлению наибольшей поддержки пострадавшим.

Кирилич проинформировал, что авария произошла сегодня утром возле города Мугла, другие детали ДТП в настоящее время ему неизвестны.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 18 мая, на юго-западе Турции перевернулся автобус с украинскими туристами.
ForUm

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