Компания «Яндекс» проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.



«Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров», - отметили в «Яндекс.Украина».

В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом Президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц, сообщает УНИАН.

При этом в «Яндексе» отметили, что «быстро решить проблему не получается», хотя компания продолжает искать «легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества», чтобы оплатить счета.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Украина».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.