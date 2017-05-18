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Объем наличных средств вне банковской системы в Украине на сегодня составляет 304,2 млрд грн. Об этом заявил и.о. главы Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

«Сегодня наличность вне банков в Украине составляет 304,2 млрд грн, а это почти 41% от всех доходов государственного бюджета Украины на 2017 год. И эти средства в наличной форме не работают полноценно на экономику нашей страны», – отметил он.

Смолий подчеркнул, что развитие безналичной экономики позволит сократить расходы на обслуживание денежного обращения и изготовление денег. «Так, по нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного обращения только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд гривен», – заявил он.
ForUm

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