Интерпол прекратил международный розыск экс-главы НБУ, бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова, восстановив его право на свободное передвижение. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве «Українські новини» защитники Сергея Арбузова Сергей Ковалев и Евгений Пелихос.

Тем самым, по мнению адвокатов, была зафиксирована справедливая и закономерная победа Арбузова по его делу над Генеральной прокуратурой Украины на международной арене.

«Интерпол прекратил международный розыск нашего клиента, что означает восстановление права Сергея Арбузова на свободное передвижение. Несмотря на все попытки Генеральной прокуратуры Украины исказить факты и представить желаемое за действительное, Интерпол услышал наши аргументы и прекратил розыск», - отметили защитники.

Они продемонстрировали журналистам официальное сообщение секретариата Интерпола с его переводом на украинский язык.

В то же время, защитники обратили внимание на то, что, не желая мириться с поражением, ГПУ объявило новое подозрение Арбузову по делу Укртелекома.

«В ГПУ надеются на реванш и объявления нашего клиента в международный розыск теперь в другом надуманном деле Укртелекома. Однако в Интерполе уже увидели истинные цели уголовного производства в отношении Сергея Арбузова, а по делу Укртелекома эти цели еще более откровенны и не имеют ничего общего с декларируемыми в законе целями уголовного производства. Три года никто в ГПУ и близко не видел нашего клиента в деле Укртелекома, и вдруг после прекращения международного розыска увидели», - заявили представители защиты.

Они отметили, что по по делу Банковского телевидения, они намерены всеми законными способами доказывать непричастность Сергея Арбузова к любым преступлениям и убеждены, что им это удастся.

«Никаких преступлений наш клиент не совершал, иначе при нынешней упорной направленности ГПУ на выборочные обвинения дело в отношении нашего клиента уже давно было бы в суде ... Еще 15.02.2016 Печерский районный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Сергея Арбузова по делу БТБ, то есть позволил передать дело в суд при отсутствии Сергея Арбузова. Однако дело в суд не передано, ведь там нечего передавать. Нашего клиента обвиняют в растрате чужого имущества, а именно имущества НБУ. Для этого в НБУ должно быть что-то украдено, нанесен ущерб и в таком случае НБУ логично и непременно заявил бы гражданский иск о взыскании убытков. Впрочем, НБУ официально сообщил нам об отсутствии убытков в результате создания канала БТБ, о передаче корпоративных прав в ООО «БТБ» в полной их стоимости в Министерство информационной политики, которое на его основе создало систему иновещания Украины», - подчеркнула защита.

Во время пресс-конференции адвокаты выразили обеспокоенность из-за того, что, имитируя следствие, ГПУ по делу БТБ занималась и занимается чем угодно, кроме установления объективной истины. К примеру, Арбузова связывают с компаниями-нерезидентами, к которым он не имеет никакого отношения.

«Информация о бенефициарах компании во всем мире доступна, а во многих странах, в том числе, и из публичных реестров. Поэтому за три года расследования ГПУ безусловно бы получила доказательства в подтверждение статуса Арбузова, как бенефициара определенных компаний, если бы это соответствовало действительности», - напомнили адвокаты.

Отдельно они пожаловались на давление на Арбузова через аресты имущества его родственников. ГПУ, по словам защитников, арестовывает все имущество, несмотря на необходимость соблюдения принципа соразмерности, разумности и обоснованности каждого ареста.