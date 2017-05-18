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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко 27 мая объявит решение по поводу своего будущего. Об этом сообщает Boxing News.

Отмечается, что Кличко подведет итоги боя с британцем Энтони Джошуа, а также расскажет о том, собирается ли он оставаться в боксе, и если да, то каким путем он пойдет - реванш с Джошуа, бой с чемпионом по другой версии, или прощальный поединок.

Напомним, в конце апреля Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

В контракте боя Кличко - Джошуа было прописано условие о матче-реванше.
ForUm

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