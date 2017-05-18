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Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Виктора Януковича относительно предоставления разъяснения относительно его участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает Укринформ.

«Суд удовлетворил ходатайство о предоставлении разъяснения Януковичу относительно его участия в режиме видеоконференции», - объявил судья.

Вместе с тем суд отказал в организации видеодопроса Януковича в режиме международной правовой помощи, то есть, по схеме, предусматривающей привлечение технических возможностей Ростовского суда.

Также Оболонский районный суд. Киева отказал в ходатайстве адвокатов Януковича о переносе судебного заседания.

Ранее адвокат Виталий Сердюк попросил суд разъяснить, на основании каких норм Уголовного процессуального кодекса суд 4 мая постановил предоставить возможность Януковичу принять участие в режиме видеоконференции. Также адвокат просил объяснить, в каком помещение должно находиться Янукович во время видеосвязи, которое должностное лицо должно быть при этом присутствует и как должна быть обеспечена информационная безопасность экс-президента.

Напомним, сегодня, 18 мая, Оболонский районный суд Киева продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Ранее в Ростовском областном суде (Россия) заявили, что готовы к организации видеосвязи после поступления соответствующего запроса из украинского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам.

17 мая в Ростовском суде сообщили, что не будут организовывать 18 мая видеосвязь для допроса Януковича.
ForUm

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