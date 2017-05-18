В Чернигове памятник Богдану Хмельницкому развернут спиной к Москве.

Как сообщает пресс-служба горсовета Чернигова, в ближайшее время будут проведены работы по реконструкции постамента памятника Хмельницкому, который расположен в одноименном сквере. Для проведения этих работ уже построены леса.

Планируется, что в ходе этой реконструкции фигуру Хмельницкого работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

«Как известно, именно такой была идея автора этого памятника - известного черниговского архитектора Андрея Карнабеды. Но при строительстве объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии. Карнабеда всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве», - говорится в сообщении.