Юрист Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев подал иск к Президенту Петру Порошенко об отмене указа о запрете на территории Украины доступа к российским сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru. Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

«Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин Президент. И дело не в ВК и не Одноклассниках и тд, дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея. Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять что и где мне смотреть, писать и читать. Это если коротко», - написал он.

Лихачев просит суд признать незаконным данный указ Президента в части пунктов 271-273, 275, 276, 422-425, 434 и 435 приложения 2 к решению СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.