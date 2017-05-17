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Возле села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области загорелась свалка. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Пожарные, прибывшие по вызову установили, что горит мусор отдельными ячейками, а основная ячейка возгорания имеет площадь 0,5 га, кроме того, существует несколько отдельных очагов общей площадью 1-1,2 га. Расстояние свалки от населенного пункта составляет около 6 км», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пожар локализован в 16:50. Продолжается ликвидация.

К тушению пожара привлечен 1 экскаватор, 2 бульдозера, 3 самосвала и 6 водовозок от Вышгородской райгосадминистрации. От ГосЧС работает 4 автоцистерны и 27 человек личного состава 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Вышгород.

 
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