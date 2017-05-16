также в разделеМир
Меркель – Макрону: Германия согласна на реформы в ЕС 41
Инаугурационный костюм Макрона стоил €450, а его жена взяла свой напрокат 50
Европол: Атака вируса WannaCrypt приостановилась 44
Макрон назначил премьер-министра 47
Путин о глобальной кибератаке: Россия здесь не при чем 49
Трамп впечатлен Макроном и встретится с ним в конце мая 60
Microsoft обвиняет АНБ в глобальной кибератаке 60
КНДР заявляют, что испытания ракеты были успешными 30
Создатели вируса WannaCrypt получили уже $42 тысячи 129
В столице Йемена из-за холеры объявлено чрезвычайное положение 21
У Трампа считают невозможной перезагрузку отношений с РФ 66
Макрон официально объявлен президентом Франции 71
В США заявили, что ракета КНДР упала возле границы РФ 122
В Турции перевернулся туристический автобус, погибли 20 человек 92
СМИ: За масштабной вирусной атакой может стоять РФ 162
Макрон в первый рабочий день поедет к Меркель 50
CNN: Самолет Трампа мог взорваться в воздухе 204
Стали известны подробности двойного взрыва в Риме 145

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым якобы похвастался наличием секретной информации, касающейся экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом пишут Washington Post и New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне, сообщает ВВС.

Это, по утверждению газет, поставило под угрозу источник этих данных. Ни одно из изданий не называет имен своих источников.

В правительстве США категорически заявляют, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Информация, о которой идет речь, была предоставлена американским партнером по соглашению об обмене секретными данными, утверждают газеты.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, заявляет New York Times.

Как пишет Washington Post, уровень секретности этих сведений достаточно высок: данные не были предоставлены даже союзникам, а в Белом доме распространение информации было строго ограничено узким кругом лиц.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече, о которой идет речь, назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече президента США с российским министром Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же сообщил и советник президента США по национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер. «Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было», - заявил он.

«Президент и министр иностранных дел (России) разговаривали об общих угрозах со стороны террористических организаций и о том, что к их числу надо отнести угрозы для авиации, - сказал Макмастер журналистам, собравшимся перед Белым домом. - В течение всего разговора не было никаких обсуждений источников разведданных и не раскрывалось никаких сведений о каких-либо военных операциях, которые не были бы уже известны общественности».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

74
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года