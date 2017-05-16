Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым якобы похвастался наличием секретной информации, касающейся экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом пишут Washington Post и New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне, сообщает ВВС.

Это, по утверждению газет, поставило под угрозу источник этих данных. Ни одно из изданий не называет имен своих источников.

В правительстве США категорически заявляют, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Информация, о которой идет речь, была предоставлена американским партнером по соглашению об обмене секретными данными, утверждают газеты.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, заявляет New York Times.

Как пишет Washington Post, уровень секретности этих сведений достаточно высок: данные не были предоставлены даже союзникам, а в Белом доме распространение информации было строго ограничено узким кругом лиц.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече, о которой идет речь, назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече президента США с российским министром Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же сообщил и советник президента США по национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер. «Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было», - заявил он.

«Президент и министр иностранных дел (России) разговаривали об общих угрозах со стороны террористических организаций и о том, что к их числу надо отнести угрозы для авиации, - сказал Макмастер журналистам, собравшимся перед Белым домом. - В течение всего разговора не было никаких обсуждений источников разведданных и не раскрывалось никаких сведений о каких-либо военных операциях, которые не были бы уже известны общественности».