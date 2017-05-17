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Ростовский областной суд (Россия) готов к организации видеосвязи с Оболонским районным судом Киева для обеспечения участия экс-президента Украины Виктора Януковича в предварительном заседании 18 мая по делу о государственной измене после поступления соответствующего запроса из украинского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex.

«При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи, оно будет рассмотрено в установленном порядке», - отметил в своем ответе заместитель председателя Ростовского областного суда Владимир Носов.

Защита Януковича настаивает на необходимости организации видеоконференции в порядке международной правовой помощи, поскольку только так можно обеспечить соблюдение ст. 86 Уголовного процессуального кодекса Украины (допустимость доказательств).

Кроме того, адвокаты указывают, что только официальное лицо суда по месту нахождения Януковича может быть уполномочено Оболонским райсудом на вручение экс-президенту, под его роспись, памятки о его процессуальных правах, и проверку его личности на основании паспорта.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.

Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая. 
ForUm

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