Должностных лиц Львовского городского совета, которые являются членами городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, вызывают на допросы в полицию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Так, повестки получили и.о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галина Сличная и заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак. Также в 10:00 на рабочем месте повестку вручили председателю Сихивской РА Ирине Маруняк с требованием явиться на допрос в 11:30. Повестку получили глава Зализнычного района Надежда Банах и зам председателя Франковской РА Орест Тимчишин.

В повестке указано, что должностные лица должны появиться к следователю СУ ГУНП во Львовской области сегодня.

«Утром мне принесли повестку на допрос в полицию. Я связался со следователем, он сказал прийти сегодня. Я объяснил, что в течение дня у меня много совещаний. Следователь уточнил, что можно прийти в любое время, даже вечером», - рассказал Бабак.

«Ориентировочно в 08:50 в телефонном разговоре следователь сообщил, что дело касается мусора, в частности, решение городской комиссии ТЭБ и ЧС», - добавила Сличная.

По словам Банах, дело касается невывоза мусора.

Напомним, на сегодняшний день во Львове накопилось 7580 тонн твердых бытовых отходов, из них на земле – 5440 тонн.