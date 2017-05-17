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Запрет георгиевской ленточки в Украине означает официальную фашизацию этой страны, и безразличие ЕС к этим действиям все больше угрожает европейской безопасности.

Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, сообщает ТАСС.

«Запрет георгиевской ленты на государственном уровне означает официальную фашизацию, так как главная цель, которую преследует и решает нынешняя украинская власть таким аморальным способом, - это узаконить действия неонацистов и националистов по осквернению исторической памяти и отрицанию итогов Второй мировой войны, подтвержденных Нюрнбергским трибуналом», - заявила она.

По мнению Яровой, безразличие Европы по отношению к «возведенному в закон беззаконию и гражданскому бесправию все более девальвирует европейскую безопасность».

Напомним, 16 мая Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».
 
ForUm

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