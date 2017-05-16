Очередная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.

Как отметили в украинском представительстве Фонда, миссия прибыла в столицу и приступила к работе сегодня, 16 мая, как и планировалось ранее, сообщает УНИАН.

Текущая миссия проведет анализ выполнения нашей страной программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого возможен четвертый пересмотр программы и предоставление Украине пятого транша кредита Фонда.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

В МВФ допускают выделение Украине в 2017 году трех траншей на 4,4 млрд долларов при выполнении всех условий программы расширенного финансирования (EFF).