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В северных и восточных областях Украины 17-19 мая ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 17 мая на Черниговщине и Сумщине, 18-19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 17 мая температура воздуха в Украине уменьшится  до 12-16 градусов тепла. 
ForUm

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