В среду, 17 мая, в Украине снова похолодает. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра в Украине – похолодание. Температура воздуха уменьшится до 12-16 градусов тепла. А в Черниговской, Сумской и Харьковской областях даже до + 10 + 14 градусов. Особенно холодно будет ближайшей ночью в северной части Украины и на западе + 3 + 8 градусов. В центре, на востоке и юге ночью +9 + 14 градусов», - рассказала Диденко.

По е словам, дождей не будет, за исключением Сумской и Харьковской областей.

«Киев завтра также окажется в тылу холодного фронта, поэтому в столице температура воздуха снизится ночью до + 5 + 8 градусов, а днем ​​до + 15 + 16 градусов. Однако небо будет в среду ясным и солнечным», - заключила синоптик.