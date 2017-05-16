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Кремль пока не готов конкретизировать, какие меры Москва может предпринять в ответ на новые санкции Украины, однако не забывает о принципе взаимности.

«Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие меры Москва может принять в связи с новыми санкциями, сообщает ТАСС.

«Пока я не готов вам сказать (какие контрмеры могут быть приняты. – Ред.)», - добавил он. «В Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов, пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью», - пояснил Песков.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам Yandex.
ForUm

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