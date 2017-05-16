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Власти Германии согласны изменять договоры Евросоюза, если это потребуется, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я согласна этим заниматься, но сначала нам необходимо понять, что мы хотим реформировать», - заявила Меркель, сообщает ВВС.

Она добавила, что сила ЕС зависит от Франции. Как сказала канцлер, они с Макроном убеждены, что Евросоюзу необходимо расширяться, и что им удастся справиться с выходом Британии из ЕС.

Макрон призвал к «исторической реконструкции» союза. По его словам, это единственный верный способ победить популизм.

Еще в ходе своей предвыборной кампании Макрон призывал к реформированию ЕС и к более тесной интеграции еврозоны. Он предлагает ввести единый бюджет и должность министра финансов, а также отдельный парламент стран еврозоны.

Меркель осторожно отзывалась об инициативах Макрона, отмечая, что пока не видит оснований изменять нынешнюю политику Германии. Единый бюджет стран еврозоны может означать увеличение затрат Германии на помощь таким странам, как Греция.

7 мая Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции. Премьер-министром в правительстве стал 46-летний Эдуар Филипп, мэр города Гавр.
ForUm

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