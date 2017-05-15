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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны. Правительство возглавит Эдуар Филипп, мэр города Гавр.

«Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство», - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер, сообщает ВВС.

Церемония вступления премьера в должность должна состояться до конца понедельника.

Эдуар Филипп еще во время учебы в Институте политических исследований в Париже вступил в Социалистическую партию и участвовал в политической кампании Мишеля Рокара, занимавшего тогда пост премьер-министра страны.

Позже политические взгляды Филиппа сместились вправо. После окончания учебы он поступил на работу в государственный совет Франции, где занимался государственными закупками.

В 2008 году Филипп был избран членом Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5, а в 2010 году он стал мэром Гавра.

До начала 2017 года Филипп занимал должность пресс-секретаря одного из лидеров партии «Республиканцы» Алена Жюппе. После того как Жюппе не удалось стать кандидатом в президенты Франции от «Республиканцев», Филипп поддержал Макрона.
ForUm

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